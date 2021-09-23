Çaykur Rizespor'da Emre Belözoğlu ismi gündeme geldi.

23 Eylül 2021 Perşembe, 14:18

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevini yaparken Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra geçtiğimiz sezon son haftalarda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ile anılan Belözoğlu'nun adı, Süper Lig kulüpleri ile de geçmeye devam ediyor.

6. haftası sonunda 1 puanla sonuncu sırada yer alan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'dan boşalan koltuk için Emre Belözoğlu ismi gündeme geldi.

Ayrıca, Başakşehir'in de Aykut Kocaman ile yaşanacak olası bir ayrılıkta Emre Belözoğlu ile çalışabileceği iddiası da verildi.

Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Erol Bulut'tan boşalan koltuğu geçici olarak alan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de sarı-lacivertli ekiple 6 karşılaşmaya çıktı ve 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Kaynak: NTVSpor