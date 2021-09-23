Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak.
Kadıköy Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.
Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Altay; Serdar, Kim, Szalai; Osayi, Meyer, Gustavo, Ferdi; Mesut, Valencia, Rossi
Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor.
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.
İKİ TAKIM 13. KEZ KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe ile GZT Giresunspor, bugünkü karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi.
Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
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