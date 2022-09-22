Çaykur Rizespor'dan 3 ismin kadro dışı kaldığı iddialarına yanıt!

22 Eylül 2022 Perşembe, 19:41

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da üç futbolcuya talepleri doğrultusunda izin verildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Medyada yer alan üç futbolcumuzun kadro dışı bırakıldıklarına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcularımıza talepleri doğrultusunda izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bazı medya kuruluşlarında, Çaykur Rizesporlu oyuncular Gökhan Gönül, Eren Albayrak ve Selim Ay'ın kadro dışı bırakıldığıyla ilgili haberler yer almıştı.