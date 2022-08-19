Çaykur Rizespor, Anthony van den Hurk'u renklerine bağladı!
TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Anthony van den Hurk'u kadrosuna kattığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Anthony Edsel Johannes van den Hurk ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Anthony van den Hurk'un transferi için İsveç ekibi Helsingborg ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, 29 yaşındaki santrforun kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attığı vurgulanarak, "Anthony van den Hurk'a 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Hurk, Rize'ye gelerek yeni ekibine katıldı.
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