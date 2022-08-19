Çaykur Rizespor, Anthony van den Hurk'u renklerine bağladı!

TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Anthony van den Hurk'u kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 00:00
Çaykur Rizespor, Anthony van den Hurk'u renklerine bağladı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Anthony Edsel Johannes van den Hurk ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Anthony van den Hurk'un transferi için İsveç ekibi Helsingborg ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, 29 yaşındaki santrforun kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attığı vurgulanarak, "Anthony van den Hurk'a 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hurk, Rize'ye gelerek yeni ekibine katıldı.


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