Galatasaray, Wilfried Zaha için devreye girdi

Yayınlanma: 09.07.2023 - 10:16

Güncelleme: 09.07.2023 - 10:16

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde bulunan Wilfried Zaha için Galatasaray'ın da devreye girdiği öne sürüldü.

Fildişi Sahilili futbolcu, İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile sözleşmesi sona ermesinin ardından serbest kaldı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

NTV Spor'un The Guardian'a dayandırdığı habere göre, Wilfried Zaha'nın Al Nassr, Lazio ve Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığı belirtilirken 30 yaşındaki futbolcuya son olarak Napoli, Paris Saint Germain ve Galatasaray da teklifte bulundu.

Zaha'nın Suudi kulübünden gelen sezon başına 30 milyon sterlin değerindeki teklifi reddetmesi beklenirken, İtalya ya da Türkiye'de kariyerine devam edebileceği ifade edildi.

Fildişi Sahilili yıldızın Crystal Palace'tan gelen 10 milyon sterlin ve 4 yıllık sözleşmeyi de değerlendireceği söylenirken tatil dönüşü net kararını vereceği öne sürüldü.