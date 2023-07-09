Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile anlaşmaya yakın

Yayınlanma: 09.07.2023 - 13:55

Güncelleme: 09.07.2023 - 13:55

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı.

L'Equipe, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcü için PSG ile yaptığı pazarlıklarda sona geldiğini duyurdu.

BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray ve PSG'nin, Arjantinli futbolcunun transferi için 10 milyon Euro'ya anlaşmaya yakın olduğu ve transferin son detaylarının konuşulduğu belirtildi.

Icardi'nin de bir aksilik çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde Galatasaray ile kişisel şartlarda anlaşma sağlanmasının beklendiği vurgulandı.

Galatasaray'da geçen sezon 26 maçta süre bulan 30 yaşındaki golcü, 23 gol attı ve 8 asist yaptı.