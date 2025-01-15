ÇBK Mersin, Avrupa'da Avenida'ya geçit vermedi!
ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini 79-62 mağlup etti.
ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini 79-62 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Veronika Obertova (Slovakya), Nemanja Vlahovic (Sırbistan)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 8, Anderson 12, Fauthoux 3, Carleton 7, Rupert 34, Araujo 5, Sinem Ataş 4, Pelin Derya Bilgiç 6, Asena Yalçın
Perfumerias Avenida: Kone 10, Delaere, Carrion 9, Carter 6, Gil 12, Jespersen 5, Jankovic 2, Vilaro 8, Fasoula 10
1. Periyot: 30-15
Devre: 48-31
3. Periyot: 64-51
Etiketler: #ÇBK Mersin #Perfumerias Avenida #FIBA Avrupa Ligi
Spor Haberleri
- Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde elendi
- Fenerbahçe Opet, namağlup liderliğini sürdürdü
- Türk Telekom, Veolia Towers'ı eli boş gönderdi!
- ÇBK Mersin, Avrupa'da Avenida'ya geçit vermedi!
- Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez mağlup!
- Lyon'a kupada büyük şok!
- Lloyd Kelly kimdir?
- Beşiktaş taraftarına Twente müjdesi!
- Oleksandr Zinchenko kimdir?
- Fatih Terim'in takımı 90+7'de güldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- CHP, belediye operasyonlarına karşı kartını çekti
- 'Madem hedefiniz benim...'
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- Kürsüde Kürşad Yılmaz'a sert yanıt!
- Kasım Gülpınar ve Kürşad Zorlu ne yapacak?
- Teğmenler için karara 1 gün kala yeni gelişme