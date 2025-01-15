ÇBK Mersin, Avrupa'da Avenida'ya geçit vermedi!

ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini 79-62 mağlup etti.

ÇBK Mersin, Avrupa'da Avenida'ya geçit vermedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 22:46

ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini 79-62 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Veronika Obertova (Slovakya), Nemanja Vlahovic (Sırbistan)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 8, Anderson 12, Fauthoux 3, Carleton 7, Rupert 34, Araujo 5, Sinem Ataş 4, Pelin Derya Bilgiç 6, Asena Yalçın

Perfumerias Avenida: Kone 10, Delaere, Carrion 9, Carter 6, Gil 12, Jespersen 5, Jankovic 2, Vilaro 8, Fasoula 10

1. Periyot: 30-15

Devre: 48-31

3. Periyot: 64-51


Etiketler: #ÇBK Mersin #Perfumerias Avenida #FIBA Avrupa Ligi
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