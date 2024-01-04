ÇBK Mersin - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında ÇBK Mersin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:28
ÇBK Mersin - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final, Balıkesir'de başlayacak.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan takımların çeyrek final mücadelesinden sonra Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin ve Beşiktaş, Dörtlü Final'e yükseldi.

Kupada şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final müsabakaları, Balıkesir'deki Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılacak.

ÇBK MERSİN - BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA?

Yarı final maçında saat 20.00'de ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

ÇBK MERSİN - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Final mücadelesi ise 5 Ocak Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.


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