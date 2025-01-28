ÇBK Mersin evinde Basket Landes'i yıktı
FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında ÇBK Mersin sahasında Fransa'nın Basket Landes takımını 74-67 mağlup etti.
ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında Fransa temsilcisi Basket Landes'i 74-67 yendi.
Grubu lider bitirmeyi daha önce garantileyen ÇİMSA ÇBK Mersin, organizasyonda yarı final play-in oynayacak.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Yasmina Alcaraz (İspanya), Veronika Vavrova (Çekya)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Fauthoux 13, Carleton 23, Araujo 1, Rupert 12, Anderson 2, Şevval Akalan 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 15
Basket Landes: Pardon, Djekoundade 6, Djaldi-Tabdi 7, Geiselsoder 12, Slocum 16, Macquet 2, Ewodo 5, Bussiere 3, Lacan 5, Treffers 11
1. Periyot: 16-29
Devre: 40-48
3. Periyot: 56-53
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