ÇBK Mersin Fransızları eli boş gönderdi!

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague'in 4. hafta maçında kendi evinde ağırladığı Tango Bourges Basket'i 80-76 yendi.

ÇBK Mersin Fransızları eli boş gönderdi!
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AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:50

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 4. hafta maçında ÇBK Mersin, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini 80-76 mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ariadna Chueca Moreno (İspanya), Martina Fanfara (Slovakya), Ewa Matuszewska (Polonya)

ÇBK Mersin: Howard 29, Anderson 20, Araujo 5, Johannes 7, Samuelson 8, Fauthoux 9, Sinem Ataş, İlayda Güner 2

Tango Bourges Basket: Okonkwo 7, Green 4, Astier 16, Diaby 18, Spanou 9, Filip 4, Guapo 10, Duchet 8

1. Periyot: 21-12

Devre: 39-40

3. Periyot: 62-60


Etiketler: #ÇBK Mersin #Tango Bourges Basket #FIBA Kadınlar Euroleague

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