ÇBK Mersin turu ikinci maça bıraktı!
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague yarı final play-in turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Valencia Basket'e 89-57 mağlup oldu.
Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague yarı final play-in turu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, İspanya deplasmanında Valencia Basket'e 89-57 yenildi.
Valensiya şehrindeki Pabellon Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-15 önde kapatan Valencia Basket, soyunma odasına da 38-35 üstün gitti.
ÇBK MERSİN TURU NASIL GEÇER?
Üçüncü çeyrekte farkı açan ev sahibi ekip final periyoduna 65-42 önde girdi. Son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Valencia Basket, sahadan 89-57 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.
Çimsa ÇBK Mersin'in 6'lı Final organizasyonunda doğrudan yarı finale kalmak için rakibini 33 sayı farkla yenmesi gerekecek. Çimsa ÇBK Mersin, bunu başaramazsa çeyrek finalde mücadele edecek.
Etiketler: #ÇBK Mersin #Valencia Basket #FIBA Kadınlar Euroleague
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