ÇBK Mersin yenildi, bronz madalya USK Prag'ın oldu!

Kadınlar EuroLeague 3.'lük maçında ÇBK Mersin, USK Prag'a 95-67 mağlup oldu ve turnuvayı 4. olarak bitirdi.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 18:15
ÇBK Mersin yenildi, bronz madalya USK Prag'ın oldu!
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Kadınlar EuroLeague 3.'lük maçında ÇBK Mersin, USK Prag ile karşı karşıya geldi. 

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi USK Prag 95-67 kazandı. 

Çek ekibi bronz madalyanın sahibi olurken, ÇBK Mersin turnuvayı 4. sırada tamamladı. 

Salon: Servet Tazegül Spor Salonu

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Franko Gracin (Hırvatistan)

ÇBK Mersin: Copper 18, Hollingsworth 6, Epoupa 14, Mabrey 3, Mavunga 1, Sinem Ataş 3, Kiss 19, Araujo, Asena Yalçın 3, Cornelius,

ZVVZ USK Prag: Ayayi 21, Cazorla 19, Magbegor 13, Conde 10, Vorackova 3, Sabally 6, Vyoralova 13, Hof 5, Andelova 3, Sipova 2, Petlanova, Pribylova

1. Periyot: 18- 27

Devre: 36 - 52

3. Periyot: 56 - 66

Beş faulle çıkanlar: 34.26 Mavunga (ÇBK Mersin)


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