ÇBK Mersin yenildi, bronz madalya USK Prag'ın oldu!
Kadınlar EuroLeague 3.'lük maçında ÇBK Mersin, USK Prag'a 95-67 mağlup oldu ve turnuvayı 4. olarak bitirdi.
Kadınlar EuroLeague 3.'lük maçında ÇBK Mersin, USK Prag ile karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi USK Prag 95-67 kazandı.
Çek ekibi bronz madalyanın sahibi olurken, ÇBK Mersin turnuvayı 4. sırada tamamladı.
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Franko Gracin (Hırvatistan)
ÇBK Mersin: Copper 18, Hollingsworth 6, Epoupa 14, Mabrey 3, Mavunga 1, Sinem Ataş 3, Kiss 19, Araujo, Asena Yalçın 3, Cornelius,
ZVVZ USK Prag: Ayayi 21, Cazorla 19, Magbegor 13, Conde 10, Vorackova 3, Sabally 6, Vyoralova 13, Hof 5, Andelova 3, Sipova 2, Petlanova, Pribylova
1. Periyot: 18- 27
Devre: 36 - 52
3. Periyot: 56 - 66
Beş faulle çıkanlar: 34.26 Mavunga (ÇBK Mersin)
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