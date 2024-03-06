ÇBK Mersin adını son 4 takım arasına yazdırdı
Kadınlar EuroLeague çeyrek final üçüncü maçında Zaragoza'yı 86-63 mağlup eden ÇBK Mersin, adını Final Four'a yazdırarak Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.
Kadınlar EuroLeague çeyrek final üçüncü maçında ÇBK Mersin ile Zaragoza karşı karşıya geldi.
ÇBK Mersin Zaragoza'yı 86-63 mağlup ederek adını Final Four'a yazdırdı.
ÇBK Mersin'in Final-Four'daki rakibi Fenerbahçe Alagöz Holding oldu.
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