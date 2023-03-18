ÇBK Mersin Yenişehir, Avrupa'da kaybetti! Tango Bourges Basket: 76 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 75

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:25

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 09:25

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Fransa ekibi Tango Bourges Basket'e 76-75 mağlup oldu.

Bu sonuçla Fransız temsilcisi, seride durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyeti ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serideki üçüncü ve son müsabaka, 22 Mart Çarşamba günü Mersin'de yapılacak.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-17 önde tamamlayan Tango Bourges Basket, soyunma odasına da 39-29 üstün gitti.

Tango Bourges Basket, üçüncü çeyreği de 61-48 önde bitirdi. Dördüncü periyotta toparlanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, farkı 1 sayıya kadar indirmesine rağmen Tango Bourges Basket, karşılaşmadan 76-75 galip ayrıldı.