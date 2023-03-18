ÇBK Mersin Yenişehir, Avrupa'da kaybetti! Tango Bourges Basket: 76 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 75

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Tango Bourges Basket karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi Tango Bourges Basket, 76-75 kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:25
ÇBK Mersin Yenişehir, Avrupa'da kaybetti! Tango Bourges Basket: 76 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 75
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Fransa ekibi Tango Bourges Basket'e 76-75 mağlup oldu.

Bu sonuçla Fransız temsilcisi, seride durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyeti ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serideki üçüncü ve son müsabaka, 22 Mart Çarşamba günü Mersin'de yapılacak.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-17 önde tamamlayan Tango Bourges Basket, soyunma odasına da 39-29 üstün gitti.

Tango Bourges Basket, üçüncü çeyreği de 61-48 önde bitirdi. Dördüncü periyotta toparlanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, farkı 1 sayıya kadar indirmesine rağmen Tango Bourges Basket, karşılaşmadan 76-75 galip ayrıldı.


FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Tango Bourges Basket

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