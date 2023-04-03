ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yarı finale yükseldi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 120-61 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 16:38
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yarı finale yükseldi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, play-off çeyrek final ikinci maçında konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 120-61 yendi.

İlk maçta da rakibini 114-67 mağlup eden Mersin ekibi, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Muhammed Murat Zafer, Metin Erol

Çankaya Üniversitesi: Zellous 6, Ayşe Cora 24, Gülse Uğur 7, Melike Yalçınkaya 5, Gizem Tüzün 2, İdil Türk 6, Sena Özekli 4, Melike Tuğba Oral 5, Aleyna Fatma Cengizhan 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Gökşen Fitik 8, Williams 10, Gray 8, Crvendakic 17, Gamze Takmaz 5, Özge Özışık 11, Cansu Köksal Öngüner 13, Sinem Ataş 30, Esra Ural Topuz 15

1. Periyot: 13-29

Devre: 35-61

3. Periyot: 45-92


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Çankaya Üniversitesi ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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