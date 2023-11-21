Cebelitarık - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cebelitarık, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.
Julio Ribas yönetimindeki Cebelitarık, kendi sahasında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
CEBELİTARIK - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Do Algarve Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
CEBELİTARIK - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Cebelitarık, grupta oynadığı son maçta Fransa deplasmanından 14-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Hollanda ise kendi sahasında ağırladığı İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.
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