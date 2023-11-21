Cebelitarık - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:00

EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.

Julio Ribas yönetimindeki Cebelitarık, kendi sahasında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

CEBELİTARIK - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Do Algarve Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

CEBELİTARIK - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Cebelitarık, grupta oynadığı son maçta Fransa deplasmanından 14-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Hollanda ise kendi sahasında ağırladığı İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.