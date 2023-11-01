Çebi kararsız, Yamantürk girmiyor, Arat aday, Kocadağ hazırlanıyor: Seçim rüzgarı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 04:00

Çebi’ye önce ailesinden sonra da camiasından son zamanlarda yoğun şekilde “bırak baskısı” yapılıyor. Hasan Arat kongreye hazır. Arat, yönetimin olağanüstü kongre kararı alması üzerine adaylık için ortaya çıkan ilk isim olmuştu. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk önce aday olduğunu açıklamış, fakat kısa süre sonra bu kararından vazgeçtiğini duyurmuştu. Adaylar arasında gösterilen şu anda Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı yapan Serdal Adalı’dan ise herhangi bir açıklama gelmedi. Adalı’ya da camianın bir bölümünden aday olması yönünde çağrılar var.

‘SAHİPSİZ KALMAZ’

Ahmet Nur Çebi yönetiminde asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ, Beşiktaş-Gaziantep maçı bitimindeki açıklamalarıyla aday olacağının sinyalini verdi. Kocadağ, “Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Beşiktaş camiası 120 yıllık bir camia. Kapalı kapılar ardından lobi yapan, Beşiktaş’ın zarar görmesi için çalışanlardan hesap soracağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa arkadaşlarımla beraber onu yapacağız. Bu ligi dizayn etmeye çalışan, şampiyonluğu iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız” dedi.