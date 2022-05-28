Cebrail Karayel: Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek ile görüştüm

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:16

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Altay'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Cebrail Karayel transferin gözde ismi oldu.

Konyaspor'un listesinde olduğu belirtilen Cebrail'e Galatasaray'ın da talip olduğu iddia edildi.

Radyospor'da açıklamalarda bulunan Cebrail Karayel, "Sezon benim adıma güzel geçti. Ancak Altay ile Süper Lig'e veda etmemiz kötü oldu. Altay ile sözleşmem sona erdi, burada çok güzel günler yaşadım. Sezon içerisinde her çok sıkıntı yaşadık. Ülkemizde yerli oyuncu olmak çok zor. Çünkü saha içine odaklanmamız gereken noktada saha dışındaki sorunlarla da uğraştık" ifadeleri kullandı.

"DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞTÜM"

Galatasaray iddiası ile ilgili olarak ise Cebrail, "Altay ile sözleşmem sona erdi. Ben de hakkımda çıkan haberleri basından takip ediyorum. Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek ile İstanbul'a geldiğimde görüşmem olmuştu. Bu görüşme tanışma babında oldu. Dursun Özbey'in otelinde kalıyorduk, tanıştık Sayın Özbek beni beğendiğini söyledi bu şekilde kısa bir sohbetimiz oldu. Transfer konusu hiç konuşulmadı" dedi.

"A MİLLİ TAKIM HEDEFİM VAR"

Karayel sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Kariyerimde hedeflerimi adım adım belirledim. Her Türk oyuncusu gibi benim de büyük takımlar ve A Milli Takım hedefim var. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli'nin olduğu dönemde, kendisi bana milli takım yetkilileri tarafından izlendiğimi söylemişti. O dönem milli takım teknik direktörümüz Şenol Güneş'ti sonrasında ise Şenol Hoca ile yollar ayrıldı süreç bu şekilde gelişti. Hedefimde her zaman milli takım var."

27 yaşındaki sağ bek bu sezon Altay formasıyla 32 maçta görev aldı ve 1 gol, 5 asist yaptı.



