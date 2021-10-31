Cedi Osman 20 sayıyla bu sezonki en iyi performansına imza attı
NBA'de Cleveland Cavaliers'ın, Phoenix Suns'a 101-92 yenildiği maçta 30 dakika süre alan ve 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olan Cedi Osman, mağlubiyete engel olamadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Cedi Osman'ın 20 sayı ile sezonun en iyi performansına imza attığı maçta Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns'a 101-92 yenildi.
NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi.
Cleveland Cavaliers'ın, Phoenix Suns'a 101-92 yenildiği maçta 30 dakika süre alan ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans göstererek takımının en skorer oyuncusu olan Cedi Osman, mağlubiyete engel olamadı.
Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks'ı 122-94 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 18 dakikada 4 sayı attı.
Miami Heat'in, Memphis Grizzlies'ı 129-103 yendiği maçta ise Ömer Yurtseven, 3 dakikada 2 sayı kaydetti.
Utah Jazz ise sezonun ilk mağlubiyetini Chicago Bulls karşısında aldı.
Chicago Bulls'da DeMar DeRozan'ın 32 sayı attığı maçta, Chicago Bulls, Utah Jazz'ı 107-99 yendi.
Sonuçlar
Boston Celtics - Washington Wizards: 112-115
Orlando Magic - Detroit Pistons: 103-110
New York Knicks - New Orleans Pelicans: 123-117
Toronto Raptors - Indiana Pacers: 97-94
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers: 94-122
Utah Jazz - Chicago Bulls: 99-107
Miami Heat - Memphis Grizzlies: 129-103
San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks: 102-93
Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors: 82-103
Denver Nuggets -Minnesota Timberwolves: 93-91
Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns: 92-101
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