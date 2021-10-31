Rıdvan Dilmen'den flaş Pereira açıklaması: Gönderilmeli!

31 Ekim 2021 Pazar, 04:48

Süper Lig’in 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen TRT Spor ekranlarında Perira'yı ağır şekilde eleştirdi.

Dilmen'in yorumları şöyle:

"Futbol öyle bir oyun ki, ne kadar taktiğinizi maç öncesi oyuncularınıza söyleseniz bile öyle bir gol olur ki, sonsuza vurdu Soner. Öyle bir yere gitti ki top. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. İkinci golde Altay'ın hatası olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe oyunun son bölümünde rakibin üstüne gelmeye çalıştı. 2-0 hiç sevmediğim skordur. 3'üncüyü yerseniz fena olursunuz. Fenerbahçe'nin maça ortak olabileceğini düşünüyorum. 65-70'e kadar gol bulursa Konya'yı arkaya iter. 3 tane 1 kişiyi tutan oyuncu var Fenerbahçe'de. O 1 oyuncu, 3 stoperin arasında iki kez pozisyona girdi. Hepsi birbirine bırakıyor. Fenerbahçe formatı bugün de değiştirmezse bir daha değiştirmez.''

"İyi futbol, iyi futbolcuyla, doğru düzende oynanır. Fenerbahçe'de iyi futbolcular, doğru düzen dışarıda. Yanlış düzen saha içinde. Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin santrforu değil."

Rıdvan Dilmen, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi. Dilmen, ''Benim için şaşırtıcı olmayan bir 11 hafta oldu. Ligin daha 11. haftası, maçların yarısını kazanamamışsınız. Geçtiğimiz yıla göre daha güçlendirilmiş bir kadroyla ama yanlış teknik direktörle benim için sürpriz olmayan bir 11 hafta geride kaldı.'' ifadelerini kullandı.

''Ben basit konuşurum. Nerede çokluk, orada çokluk. Koskoca Fenerbahçe takımı 5 kişiyle savunma yapıyor. Gustavo'yu da sayarsak 6. Zaman zaman stoper. Kaleciyi saymadım daha. O da dahil 7. Buna rağmen yenilen goller. İttifak Holding Konyaspor, bugün kazanmayı hak eden takımdı. Birbirlerine alışık oyunculardan kurulu bir takımı korudular.''

"Fenerbahçe'nin bu lig için güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin liderden 8 puan geriye düşecek bir kadrosu yok. Vedat'a Muriç kalsa dünden gelir ama imkansız. Daha bu sabah konuştum. Lazio'da kalacak. Fenerbahçe'ye transferi söz konusu değil. Geçen gün görüştüm, dün görüştüm böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Fakat Mesut Özil bu sistemde olmaz."

"EMRE BELÖZOĞLU DEVAM ETSEYDİ"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin performanısını değerlendirdi. ''Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Vitor Pereira, kadrosu değil. Geçen sezondan daha iyi kadro ama sıkıntı hoca! 4'lü oynayan kim gelse, takım daha iyi olur. Emre Belözoğlu devam etseydi, şu andan daha iyi olurdu. Bunu Emre olduğu için söylemiyorum.''

Rıdvan Dilmen, Peraira'nın takımdan gönderilmesi gerektiğini söyledi. Dilmen, ''Fenerbahçe'nin başkanı uçakta hocaya sormalı 'Böyle, bu sistemle devam mı?' diye, eğer 'Evet' derse 'Gel kardeşim' deyip gönderilmeli. Geçen hafta da söylemiştim bak bir hafta daha gitti. Ali Koç, değiştirmeli hocayı. Kolay karar değildir ama bu yapılmalı.'' ifadelerini kullandı.