Cedi Osman: "Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi"

Yayınlanma: 03.05.2025 - 09:31

Güncelleme: 03.05.2025 - 09:31

Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Cedi Osman, Anadolu Efes maçı sırasında kendisini yuhalayan seyircilere tepki gösterdi.

Yuhalamaların kendisini etkilemediğini belirten Osman, ancak EuroLeague şampiyonluğu kazanan Başantrenör Ergin Ataman'a yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cedi Osman, "Beni yuhaladılar, bunu umursamıyorum ama bu takımla iki kez EuroLeague şampiyonluğu kazanan koça yaptıkları gerçekten saygısızcaydı. Beni yuhalayabilirler ama koç Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi," şeklinde konuştu.