2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden Türkiye, finalde Almanya'nın rakibi oldu.

"SAĞLIK EKİBİMİZE TEŞEKKÜRLER"

Karşılaşmanın ardından konuşan Cedi Osman, "Ya... Gerçekten ne diyeceğim, bilemiyorum. İnanılmaz, inanılmaz iyi oynadık. Benim için zor bir iki gündü. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyordum. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Tüm teşekkürlerimi sağlık ekibimize gönderiyordum. Her iki saatte bir beraberdik, tedavi olup dinlendim, tedavi olup dinlendim. Son 40 dakikamız kaldı. Çok iyi iş yaptık. Tebrikler herkese. 1 maçımız daha var." sözlerini sarf etti.