Cedi Osman, San Antonio Spurs'e takaslandı

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, San Antonio Spurs'e takaslandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 16:19
Cedi Osman, San Antonio Spurs'e takaslandı
Abone Ol google-news

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; üçlü takas sonucu Cleveland Cavaliers; serbest oyuncu Max Strus'u kadrosuna kattı.

Miami Heat ikinci tur draft hakkı ve San Antonio Spurs, Cedi Osman, Lamar Stevens ve ikinci tur draft hakkı elde etti.

Cedi Osman, 2017-18 sezonundan bu yana Cleveland Cavaliers forması giyiyordu.


nba cedi osman San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers

İlgili Haberler

Milli basketbolcu Cedi Osman'dan destek mesajı

Milli basketbolcu Cedi Osman'dan destek mesajı
NBA'de Cedi Osman'dan play-off'a veda!

NBA'de Cedi Osman'dan play-off'a veda!
NBA Draftı'nda Memphis Grizzlies, Tarık Biberovic'i seçti

NBA Draftı'nda Memphis Grizzlies, Tarık Biberovic'i seçti

En Çok Okunan Haberler