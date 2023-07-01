Cedi Osman, San Antonio Spurs'e takaslandı
NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, San Antonio Spurs'e takaslandı.
NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; üçlü takas sonucu Cleveland Cavaliers; serbest oyuncu Max Strus'u kadrosuna kattı.
Miami Heat ikinci tur draft hakkı ve San Antonio Spurs, Cedi Osman, Lamar Stevens ve ikinci tur draft hakkı elde etti.
Cedi Osman, 2017-18 sezonundan bu yana Cleveland Cavaliers forması giyiyordu.
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