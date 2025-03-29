Cedi Osman'dan Panathinaikos kararı: 'Geleceğin bana ne getireceğini göreceğiz ama...'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:33

Güncelleme: 29.03.2025 - 17:33

Panathinaikos, EuroLeague sıralamasında üçüncü sıradaki yerini korumasına rağmen, sezonun ikinci yenilgisini Paris karşısında aldı. "Sürpriz" olarak nitelendirilen Fransız ekibine karşı bir kez daha mağlup olan Yunan temsilcisi, dört ay sonra ilk kez OAKA'da yenildi.

Alba Berlin maçında sakatlanmasının ardından sahalara dönen Cedi Osman, 23 dakika 27 saniye süre alarak 10 sayı, 3 ribaund, 1 asist, 1 top çalma ve 1 top kaybıyla oynadı. PIR'de 11 verimlilik puanı elde eden Osman, Nova'ya verdiği röportajda Panathinaikos'un kalan maçlarını, Paris karşısındaki mağlubiyeti ve geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Maç hakkında Cedi, "Maça en başından itibaren farklı bir şekilde yaklaşmalıydık. Çok kötü değildik ama kesinlikle iyi de değildik. Bu, tekrar eden bir durum. Maccabi maçında da benzer şekilde çift haneli farklarla geri düşmüştük. Yaklaşımımızı geliştirmemiz gerekiyor. Normal sezonun son iki maçına odaklanıyoruz. Paris farklı bir oyun tarzına sahip. Bugün NBA tarzında oynadılar, çok koştular ve hızlı hücumlarla etkili oldular. NBA basketbolu oynadılar. Son çeyrekte tepki verdik, büyük bir mücadele verdik ama başaramadık." dedi.

Takımının geliştirmesi gereken yönler ve sezonun en kritik maçı hakkında konuşan Cedi Osman:

"Bahane üretmek istemiyorum ama maçın başında enerjimiz yoktu. Geri dönmemiz gerektiğini biliyorduk. Küçük ama önemli detayları geliştirmemiz gerekiyor. Maccabi karşısında çok zorlu bir maç oynadık. Tekrar söylüyorum, bahane üretmiyorum. Daha dinçtim ve elimden geleni yaptım. Sonunda sert bir mücadele verdik ama yeterli olmadı. İyi oynamadık ve bunun farkındayız. Monaco maçı sezonun en önemli karşılaşması olacak. Biz böyle maçlar için yaşıyoruz. O maça iyi hazırlanacağız, oraya gideceğiz ve kazanacağız. Paris maçını hızlıca unutmalıyız."

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Geleceği hakkında da konuşan milli oyuncu, "Dürüst olmak gerekirse, sadece Panathinaikos'a odaklanıyorum. Burasını, bu şehri seviyorum ve hep birlikte çok çalışıyoruz. Geleceğin bana ne getireceğini göreceğiz ama burada, Panathinaikos'ta kalmak istiyorum!" dedi.