Cedi Osman: 'En iyi takım Panathinaikos'
Panathinaikos'a transfer olan milli basketbolcu Cedi Osman, yeni kulübünde açıklamalarda bulundu.
Cedi Osman, Panathinaikos'a imzasının ardından açıklamalarda bulundu.
Ergin Ataman ile olan ilişkisine değinen Cedi, "Panathinaikos benim için kolay bir seçim oldu. Panathinaikos'u ve çok küçükken bile antrenörüm olan Ergin Ataman'ı uzun yıllardır tanıyorum. Panathinaikoslu olduğum için mutluyum. Takımdaki rolüm hakkında henüz Ergin Hoca ile konuşmadık. Konuşmak için daha fazla zamanımız olacak" ifadelerini kullandı.
Panathinaikos'un ligin en iyi takımı olduğunu söyleyen milli basketbolcu, "Panathinaikos ile arka arkaya şampiyonluk istiyorum. Harika bir takımımız var. EuroLeague zor ama biz en iyi takımız ve şampiyonluk için oynayacağız. EuroLeague'i hep izliyordum ve özlüyordum. Tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etti.
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