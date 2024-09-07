Milli yıldız Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, Cedi Osman'u kadrosuna kattığını açıkladı.
NBA'de son olarak San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman Avrupa'ya döndü.
Transfer döneminde eski takımı Anadolu Efes'le de adı geçen Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la anlaştı.
And now Greens, you can enjoy your weekend…#TheFirstCedi is GREEN ????— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 7, 2024
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Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz. Cedi Osman, Panathinaikos'ta!" ifadeleri kullanıldı.
KARİYERİ
Basketbol kariyerine Anadolu Efes'de başlayan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers tarafından 2015'te draft edildi.
NBA'de 2017'den 2023'e kadar Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, son olarak San Antonio Spurs'te oynadı.
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