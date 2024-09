Milli yıldız Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu

NBA'de son olarak San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman Avrupa'ya döndü.

Transfer döneminde eski takımı Anadolu Efes'le de adı geçen Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la anlaştı.

And now Greens, you can enjoy your weekend…#TheFirstCedi is GREEN ????



? ??? ???????????? AKTOR ??????????? ??? ???????? ??? ?????? ??µ??.



???ß???? ??????????? ?? https://t.co/raXdMgY2Gb#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/ndkwCgJQLS