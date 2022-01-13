Cedric Bakambu resmen Marsilya'da
Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, bonservisi elinde bulunan Cedric Bakambu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Fatih Terim ile yolların ayrılması sürecinde hareketli günler geçiren Galatasaray ve sezon sonuna kadar yola İsmail Kartal ile devam edecek Fenerbahçe, transferde ilgilendiği belirtilen bir ismi elinden kaçırdı.
Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'la sözleşmesi sona erdikten sonra serbest duruma düşen Cedric Bakambu, Marsilya'ya transfer oldu.
Bienvenue @Bakambu17 ????#BakambuEstOlympien pic.twitter.com/5DbSeAnvNg— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 13, 2022
Kongo Milli Takımı'nın değişilmez ismi olan Cedric Bakambu, 38 kez ülkesi tarafından aday kadroya davet edildi. Tecrübeli santrafor bu karşılaşmalarda 13 gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki hücumcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
FC Sochaux altyapısında profesyonel futbol kariyerine başlayan Cedric Bakambu, 2014-2015 sezonunda Bursaspor'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu daha sonra 7 milyon 500 bin euro bedelle Villarreal'in yolunu tuttu. Çin Kulübü Beijing Guoan, Bakambu transferi için 2017-2018 sezonunda Villarreal'e 40 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
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