Çekya - Türkiye maçında tarihi kırmızı kart!
Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Antonin Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken ihraç edilen isim oldu.
A Milli Futbol Takımımız, EURO2024 F Grubu üçüncü karşılaşmasında Çekya ile karşı karşıya geldi.
Çekya'da Antonin Barak, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışı kaldı.
Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Antonin Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken ihraç edilen isim oldu.
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