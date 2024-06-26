Çekya - Türkiye maçında tarihi kırmızı kart!

Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Antonin Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken ihraç edilen isim oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 22:44
Çekya - Türkiye maçında tarihi kırmızı kart!
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A Milli Futbol Takımımız, EURO2024 F Grubu üçüncü karşılaşmasında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Çekya'da Antonin Barak, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışı kaldı.

Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Antonin Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken ihraç edilen isim oldu.


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