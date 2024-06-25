Milli Takım, bir turnuvada daha farklı polemiklerin ortasında kaldı
A Milli Futbol Takımımız, bir kez daha sahadaki oyunun dışında yaşanan kaosla gündemde. Gürcistan galibiyetiyle başladığımız Euro 2024’te Portekiz karşısındaki 3-0’lık ağır yenilgi, teknik direktör Montella’nın genç yıldız Arda Güler’i 11’de oynatmaması ve yaptığı kadro tercihleri fitili ateşledi.
Arda için önce yorgun, sonra sakatlık riski var dendi, ancak genç futbolcu Portekiz maçının son 20 dakikasında sahaya sürüldü. Karşılaşmadan bir gün sonra kaptan Hakan Çalhanoğlu, Arda’nın kasık sakatlığı olduğunu açıkladı.
Milli Takımlar bünyesinde yaşanan bu iletişim kazasının izleri henüz silinmemişken, Montella’nın antrenmandaki 5’e 2 top çalma çalışmasında Arda’ya verilen yeleği alması, genç futbolcunun yüzünün bir anda düşmesi ve takımdan ayrı koşu yapması gündemi sarstı.
Arda Güler önceki günkü idmanda takımdan ayrı çalıştı
GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ
Kameralara yansıyan bu görüntü sonrası siyasiler, sanatçılar özellikle sosyal medya hesaplarından Montella’ya ağır ifadeler kullandı. Arda için “Evladına sahip çık Türkiye” etiketiyle sosyal medyada milyonlarca paylaşım yapıldı.
TFF, idmandaki görüntüye itibar edilmemesini istedi, olayın yorumlandığı gibi gerçekleşmediğini aktardı.
Yarınki Çekya maçıyla gruptan çıkma şansımız sürdüğü halde, geçmişte olduğu gibi yine bir şampiyonada oynayan, oynamayan futbolcular üzerinden yaşanan kaos, Milli Takım kampına sirayet etmiş durumda. Eleştirilerin hedefindeki Montella’nın da moralsiz olduğu kaydedildi.
Ay-Yıldızlı kadronun bazı menajerler tarafından yapıldığı, Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop’un oynayacak futbolcuların belirlenmesinde Montella üzerinde yoğun baskı kurduğu, hatta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin dahi bu konuya dahil olduğu iddiaları kamouyondu sıklıkla dile getiriliyor. TFF kaynakları, kesinlikle böyle bir durumun olmadığını dile getiriyor.
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