İşte A Milli Takım'ın gruptan çıkma ihtimalleri ve muhtemel rakipleri!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, grup etabındaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. Türkiye'ye son 16 turu için 1 puan yetiyor. A Mili Takım'ın grubunu bitireceği yere göre bir üst turdaki rakibi değişecek.
Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup etabında son maçlar devam ediyor.
A,B,C ve D gruplarında maçlar tamamlanırken Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya ve Fransa son 16 biletini aldı.
EURO 2024'te şu ana kadar alınan sonuçlara göre İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka eşleşmeleri kesinleşti.
GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALLERİ
A Milli Takım'ın bugün gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak.
Türkiye, Çekya'dan puan alması halinde grubunu ikinci sırada bitirecek. A Milli Takım Çekya'ya kaybeder, Gürcistan da Portekiz'i yenerse Türkiye turnuvaya veda edecek. Türkiye'nin Çekya'ya kaybettiği, Portekiz'in de Gürcistan'dan puan aldığı senaryoda ise A Milli Takım grubu üçüncü sırada bitirecek.
A Milli Takım, Çekya'ya 2 veya daha az farklı bir skorla kaybetmesi durumunda EURO 2024'e devam etme şansı bulunuyor ancak farkın 3 veya üzerinde olması halinde Türkiye EURO 2024'e veda edecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
A Milli Takım, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu'nun lideri Avusturya ile eşleşecek.Türkiye, grupta üçüncü olursa İspanya ya da İngiltere'yle son 16 turunda karşılaşacak.
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