Çekya U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çekya U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 09:48
Çekya U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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U21 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı devam ediyor.

Jan Suchopárek yönetimindeki Çekya U21, Lee Carsley'nin takımı İngiltere U21 ile karşılaşacak.

ÇEKYA U21 - İNGİLTERE U21 MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Adjarabet Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

ÇEKYA U21 - İNGİLTERE U21 MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Horatiu Fesnic'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.


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