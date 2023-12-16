Celta Vigo 3 puana 10 kişi ile ulaştı!

Yayınlanma: 16.12.2023 - 18:18

Güncelleme: 16.12.2023 - 18:18

İspanya La Liga'nın 17. hafta karşılaşmasında Celta Vigo sahasında konuk ettiği Granada'yı 1-0 yendi.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golü 20. dakikada Jorgen Strand Larsen kaydetti.

CELTA VİGO 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte kaptan Iago Aspas 80. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Mavi-beyazlılar bu galibiyet ile puanını 13'e çıkarırken, Granada ise 8 puanda kaldı.

Celta Vigo bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Villareal'e konuk olacak. Granada ise sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.