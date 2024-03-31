Celta Vigo evinde beraberliğe razı oldu
La Liga karşılaşmasında Celta Vigo ağırladığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.
La Liga 30. hafta karşılaşmasında Celta Vigo konuk ettiği Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı.
Rayo Vallecano'da, Miguel Crespo karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu.
Celta Vigo bu beraberlikle 28 puana yükselirken, Rayo Vallecano'da puanını 30'a çıkarttı.
Celta Vigo bir sonraki karşılaşmasında Real Betis deplasmanına giderken, Rayo Vallecano evinde Getafe'yi konuk edecek.
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