İspanyollar duyurdu: Arda Güler'e Celta Vigo müjdesi
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in, Jude Bellingham'ın cezası nedeniyle Celta Vigo maçında süre alabileceği iddia edildi.
Sezon başında transfer olduğu Real Madrid'de henüz istediği süreleri alamayan Arda Güler için Celta Vigo maçı bir fırsata dönüşebilir.
NTV Spor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre, Carlo Ancelotti'nin yarınki Celta Vigo maçı öncesi Arda Güler ile özel görüştüğü belirtildi.
Bellingham'ın 2 maçlık cezasının Arda Güler için bir fırsat olduğunun vurgulandığı haberde, görüşmenin detayları verildi.
"PLANIMIZ 15-20 DAKİKA OYNAMAN"
Haberde Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e, "Sevilla maçında seni oyuna alacakken fikrimizi değiştirdik. Celta'ya karşı planımız 15-20 dakika oynaman üzerine" dediği ifade edildi.
Yine de Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili kararını maçın gidişatına göre vereceği aktarıldı.
Maç beklendiği gibi gitmezse milli futbolcunun dakikasının azalacağı hatta oynamamasının dahi mümkün olabileceği belirtildi.
Şu ana da toplam 5 maça çıkan Arda Güler 92 dakika süre alabildi.
Real Madrid, Arda Güler'in sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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