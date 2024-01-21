Real Sociedad'a Celta Vigo deplasmanında tek gol yetti!

Real Sociedad, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 08:57
Real Sociedad'a Celta Vigo deplasmanında tek gol yetti!
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İspanya La Liga 21. hafta karşılaşmasında Real Sociedad deplasmanda Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golü 11. dakikada Brais Mendez kaydetti.

Misafir ekip bu galibiyetle puanını 35'e yükseltirken, Celta Vigo 17 puanda kaldı.

Real Sociedad bir sonraki karşılaşmasında sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlarken, Celta Vigo da sahasında Girona'yı konuk edecek.


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