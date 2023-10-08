Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Bordalas yönetimindeki Getafe, deplasmanda Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.
CELTA VIGO - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?
Balaidos Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
CELTA VIGO - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Sanchez Martinez'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Getafe, ligdeki son maçında kendi sahasında ağırladığı Villarreal ile 0-0 berabere kalmıştı.
Celta Vigo ise Las Palmas deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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