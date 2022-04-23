Celta Vigo oyuncusu Okay Yokuşlu'ya Beşiktaş'tan transfer kancası

23 Nisan 2022 Cumartesi, 16:24

Spor Toto Süper Lig'in bitmesine 5 maç kala Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, İspanya La Liga'da forma giyen milli yıldız Okay Yokuşlu ile görüşüyor.

GETAFE, OKAY İÇİN SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYACAK

İspanyol basınındanTodofichajes'in haberinde, bonservisi Celta Vigo'da olan ve Getafe'de kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu'nun takımda devam etmek istememesi üzerine Getafe yönetiminin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi.

Celta Vigo'nun gelecek planları arasında yer almayan Okay Yokuşlu'nun yeni adresinin Türkiye olacağı öne sürüldü. Sezon sonunda Celta Vigo'dan ayrılacak olan Yokuşlu, iddialara göre Beşiktaş'a transfer olacak.

Öte yandan söz konusu haberde, Beşiktaş ile Okay Yokuşlu arasında anlaşma sağlandığının altı çizildi ve Celta Vigo'nun bonservis beklentisinin 3.5 milyon Euro olduğu bildirildi.

OKAY YOKUŞLU'NUN PERFORMANSI

2021-22 sezonunda Celta Vigo ve Getafe formalarıyla 14 resmi maçta görev yapan Okay Yokuşlu söz konusu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremedi.