Arda Güler parlamaya devam ediyor: Hem spikeri hem taraftarı mest etti
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarı oyuna giren Arda Güler, istatistiklerini geliştirmeye devam ediyor. 17 yaşındaki süper yetenek Rize'deki maçta bir kez daha herkesin beğenisini kazandı.
Fenerbahçe'de bu sezon yıldızını parlatan genç yetenek Arda Güler, Çaykur Rizespor deplasmanında da sahneye çıktı.
İkinci yarı Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren 17 yaşındaki yıldız adayı, ilk olarak 51. dakikada Serdar Dursun'un golünde asisti yapan isim oldu. Arda Güler'in kafa vuruşunda top kaleciden döndü, pozisyonun devamında Serdar Dursun kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü attı.
Güler, 65. dakikada Enner Valencia'nın golünü de hazırlayarak, al da at dercesine bir asist yaptı ve takımının 5. golü geldi.
Sarı-lacivertliler sahadan 6-0 galip ayrılırken; Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı maçlarda 255 dakikaya 3 gol 3 de asist sığdırdı. Yıldız adayı, bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giydi.
ÖNCE SPİKER ARDINDAN YORUMCULAR ÖVDÜ
beINSports’ta Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını anlatan spiker Can Önduygu, Arda Güler’in dikkat çeken performansını mücadele devam ederken, “Ben 17 yaşındayken coğrafya sınavımı düşünüyordum. Arda Güler, Fenerbahçe hücumlarına liderlik ediyor” yorumunu yaptı.
Bu yorum sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılıp, beğeni yağmuruna tutuldu.
TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK
Arda Güler, sarı-lacivertli taraftarın kalbine taht kurarken, diğer takım taraftarını da mest etti. 6-0 sonuçlanan maçta Güler topu ayağına her aldığında Çaykur Rizesporlu taraftarların “Arda” şeklinde tezahüratlar yaptığı duyuldu.
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