Celtic evinde şov yaptı: RB Leipzig'in puan hasreti devam etti!
Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı RB Leipzig'i 3-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Celtic, sahasında Leipzig ile karşılaştı. Celtic Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Celtic'e galibiyeti getiren golleri 35 ve 45+1. dakikalarda Nicolas Kühn, 72. dakikada Hatate kaydetti. Leipzig'in golü 23. dakikada Baumgartner'den geldi.
LEIPZIG'İN PUAN HASRETİ DİNMEDİ
Bu sonucun ardından Celtic puanını 7'ye yükseltti. Leipzig ise henüz puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Celtic, Club Brugge ile karşılaşacak. Leipzig ise Inter deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Celtic #RB Leipzig #uefa şampiyonlar ligi
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