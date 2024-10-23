NBA'de son şampiyon Boston Celtics sezonu rekorla açtı!
Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) açılış maçında kendi evinde ağırladığı New York Knicks'i 132-109 mağlup etti.
NBA'da açılış maçında son şampiyon Boston Celtics ile New York Knicks karşı karşıya geldi. TD Garden'da oynanan maçı ev sahibi Celtics, 132-109'luk skorla kazandı.
Maçın ilk 5 dakikası denk bir şekilde 13-12 geçse de Celtics, sonrasında arka arkaya hücumlardan isabetlerle dönerek farkı açmaya başladı. Çeyrek sonunda fark 20'lerin üstüne çıktı. Knicks ikinci çeyrekte farkı sürekli 20'nin altına çekmeye çalışsa da dış şutlarda çok iyi bir yüzde yakalayan Celtics, rahat bir şekilde üstünlüğünü sürdürdü.
ÜÇLÜK ATMA REKORUNU EGALE ETTİ
Celtics, maçın ikinci yarısında rahat bir tempoyla ve üstün bir oyunla farkı sürekli 20 civarında tutmayı başardı. Knicks'in tüm savunma çabaları, 5 şutörle oynayan Celtics'e karşı işe yaramadı.
Maç boyunca 29 üçlük isabeti bulan Celtics, bir maçta en çok üçlük atma rekorunu egale etti.
Boston Celtics'te Jayson Tatum 37, Derrick White 24, Jaylen Brown 23, Jrue Holiday 18, Al Horford 11, Sam Hauser ise 10 sayıyla oynadı. Kristaps Porzingis ise forma giymedi.
New York Knicks'te Jalen Brunson ve Miles McBride 22'şer sayıyla mücadele etti. Yeni transfer Karl-Anthony Towns ise 12 sayı ve 7 ribaund ile oynadı.
Spor Haberleri
- Atletico Madrid'in konuğu Lille!
- Fenerbahçeli yıldızdan Manchester United açıklaması!
- ABD basınından 'Bill Gates' iddiası
- Belçikalı golcüden Okan Buruk itirafı!
- Ersun Yanal taraftarlar ile tartıştı!
- Inter, Young Boys deplasmanında
- Barcelona'nın konuğu Bayern Münih
- Bayer Leverkusen, Brest deplasmanında!
- Atalanta'nın konuğu Celtic
- Son şampiyon sezonu rekorla açtı!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM'den 'biz hazırız' yanıtı!
- 'El yükseltiyorum Devlet Bey...'
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!
- Hukukçulardan 'Bahçeli' ve 'Öcalan' analizi
- 'Kulaklarıma inanamadım, Bahçeli’yi kınıyorum'
- ‘Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları’na’
- 'Öcalan için af istedi'
- Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Avukatları harekete geçti