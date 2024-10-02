Nuri Şahin'in öğrencileri şov yaptı: Borussia Dortmund'dan Celtic'e gol yağmuru!
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Celtic'i 7-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Borussia Dortmund, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Dortmund Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 7-1'lik skorla kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Emre Can, 11, 29 ve 42'de Karim Adeyemi ve 40'ta penaltıdan ve 66. dakikada Sehrou Guirassy ile 79. dakikada Felix Nmecha attı. Celtic'in tek golü 9. dakikada Daizen Maeda'dan geldi.
"MAFYA UEFA" PANKARTI
Borussia Dortmund taraftarları, bu karşılaşmada UEFA'yı protesto etti. Dortmund tribünlerinde "Mafya UEFA" pankartı açıldı. Bu pankartın altında ise, "Siz sporu umursamıyorsunuz, sizin tek umursadığınız şey para" sözleri yer aldı.
Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, Devler Ligi'nde sezona ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Celtic, 3 puanda kaldı.
Dortmund, Devler Ligi'ndeki bir sonraki haftada Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Celtic, Atalanta ile İtalya'da karşı karşıya gelecek.
Spor Haberleri
- Dev maçta kazanan Arsenal!
- Dortmund'dan Celtic'e gol yağmuru!
- Inter, Kızılyıldız'a acımadı!
- Hull City'den üst üste 3. galibiyet!
- Aliağa Petkimspor deplasmanda kazandı!
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne galibiyet ile başladı!
- Atakan oynadı: Almanya'da kazanan çıkmadı!
- Fransız ekipten Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz galibiyet!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert tepki!
- Türk derbisinde kazanan Bahçeşehir!
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'dan, İsrail'e balistik füze saldırısı!
- Bahçeli'nin hedefinde Saniye Ateş var!
- 'Ayağa kalkma' eleştirilerine ilk yanıt
- Işıkhan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- Real Madrid'de Arda Güler kararı!
- '13 dakika sonra' amca ve Nevzat buluşması
- Bu paranın hesabını veren var mı?
- İki Bakanlık arasında 'Narin cinayeti' krizi
- Tel Aviv'deki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
- 'Kızıma para vererek kendine alıştırmış'