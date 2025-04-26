Celtic İskoçya Ligi'nde üst üste 4. kez şampiyon!

Celtic, İskoçya Ligi'nin 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Dundee United'ı 5-0 mağlup ederek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Celtic İskoçya Ligi'nde üst üste 4. kez şampiyon!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 17:18

İskoçya Ligi'nde 34. hafta mücadelesinde Celtic, deplasmanda Dundee United'a konuk oldu.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Celtic, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

55. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Celtic'e şampiyonluğu getiren maçtaki golleri 30. dakikada Ryan Strain kendi kalesine, 38 ve 45+3'de Nicolas-Gerrit Kühn ve son iki gol ise 47 ve 58. dakikalarda Adam Idah'dan geldi.

Bu şampiyonluk ile birlikte Celtic, üst üste 4. toplamda ise 55. kez kazanma başarısı gösterdi.


Etiketler: #Celtic #iskoçya ligi #Şampiyon

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