Bayern Münih, Celtic'e karşı istediğini aldı
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Celtic'i 2-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih deplasmanda Brendan Rodgers'ın yönetimindeki Celtic'i 2-1 mağlup etti.
Celtic Park'ta aoynanan maçta Bayern'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Michael Olise ve 49. dakikada Harry Kane kaydetti.
Celtic'in tek golünü ise 79. dakikada Daizen Maeda kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 18 Şubat Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesinde Bayern Münih, son 16 turu için avantajı eline almış oldu.
Bu turun galibi, son 16 turunda Bayer Leverkusen veya Atletico Madrid ile eşleşecek.
Etiketler: #Bayern Münih #Celtic #Şampiyonlar Ligi
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