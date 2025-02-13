Bayern Münih, Celtic'e karşı istediğini aldı

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Celtic'i 2-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Celtic'e karşı istediğini aldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:02

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih deplasmanda Brendan Rodgers'ın yönetimindeki Celtic'i 2-1 mağlup etti.

Celtic Park'ta aoynanan maçta Bayern'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Michael Olise ve 49. dakikada Harry Kane kaydetti.

Celtic'in tek golünü ise 79. dakikada Daizen Maeda kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 18 Şubat Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesinde Bayern Münih, son 16 turu için avantajı eline almış oldu.

Bu turun galibi, son 16 turunda Bayer Leverkusen veya Atletico Madrid ile eşleşecek.


Etiketler: #Bayern Münih #Celtic #Şampiyonlar Ligi

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