İskoçya derbisinde kazanan Rangers: Celtic 88'de yıkıldı!
Rangers, İskoçya Premier Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Celtic'i 3-2 mağlup etti.
İskoçya Premier Lig'in 30. haftasında Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi.
Celtic Park'ta oynanan maçta Rangers, deplasmanda Celtic'i 3-2 mağlup etti.
Maçın hemen başında, 4. dakikada Nicolas Raskin ile öne geçen Rangers, 37. dakikada Mohammed Diomande ile ilk yarıda farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarı 2-0'lık Rangers üstünlüğüyle biterken ikinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Celtic, Daizen Maeda ile 49. dakikada farkı bire indirdi.
GALİBİYET 88'DE GELDİ
Ardından Celtic'te sahneye çıkan Reo Hatate, dev derbide skoru eşitledi.
88. dakikada sahneye çıkan Hamza Igamane, dev derbide Rangers'a galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte Rangers ise son 10 maçta 7. kez galip gelmiş oldu ve puanını 62'ye yükseltti.
Celtic ise ligde 2 maç aradan sonra yenildi fakat 75 puanla liderliğini sürdürdü.
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