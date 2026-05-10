Celtic, Old Firm derbisinde geriden gelip kazandı

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu'ndaki derbide Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Celtic, geriye düştüğü maçta rakibini 3 golle mağlup etti.

Rangers maçın 9. dakikasında Mikey Moore'un attığı golle öne geçti. Ev sahibi Celtic, Hyun-Jun Yang'ın 23'teki golüyle skora dengeyi getirdi.

Celtic'in yıldızı Daizen Maeda, 53'de kaydettiği golle takımını öne geçirirken 4 dakika sonra skoru belirledi. Ligde bitime 2 hafta kala lider Hearts'ı takibini sürdüren Celtic puanını 76 yaptı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞTI

İskoçya'da sezon bitmesine 2 hafta kala şampiyonluk için Hearts ve Celtic mücadele ediyor.

Bu sezonun en dikkat çeken takımı Hearts, Motherwell deplasmanında 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Derbi galibiyetiyle Celtic, Hearts'la puan farkını bire düşürdü.

Ligde gelecek hafta Celtic deplasmanda Motherwell'e konuk olacak. Hearts ise Falkirk'i ağırlayacak. İskoçya'da ligin son haftasında ise Celtic-Hearts maçı oynanacak.