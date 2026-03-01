Cumhuriyet Gazetesi Logo
Old Firm derbisinde Rangers ile Celtic yenişemedi!

Old Firm derbisinde Rangers ile Celtic yenişemedi!

1.03.2026 17:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Old Firm derbisinde Rangers ile Celtic yenişemedi!

Rangers, İskoçya 1. Futbol Ligi'nin (Premiership) 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Celtic ile 2-2 berabere kaldı.

İskoçya Premiership'in 29. haftasında oynanan Old Firm derbisinde Rangers, Celtic'i konuk etti.

Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçta ev sahibi 8. ve 26. dakikalarda Youssef Chermiti'nin attığı gollerle devreye 2-0 önde girdi.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Kieran Tierney, Celtic adına farkı 1'e indiren golü attı.

CELTIC PUANI UZATMALARDA ALDI

Mücadelenin son anlarında Celtic penaltı kazandı. Celtic'te 90+1'de topun başına geçen Reo Hatate'nin penaltısını kaleci kurtardı.

Dönen topta vuruşunu tekrar yapan Hatate'nin vuruşunu kaleci bir kez daha kurtardı. Ancak seken topu tekrardan takip eden Hatate, boş kaleye topu gönderdi ve skoru eşitledi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Rangers bu sonuçla puanını 57'ye yükseltti ve 2. sırada konumlandı. Bir maçı eksik olan Celtic ise 55 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı.

Premiership'in bir sonraki haftasında Ranges, St. Mirren'e konuk olacak. Celtic ise Aberdeen'e konuk olacak.

İlgili Konular: #İskoçya #Celtic #rangers fc

İlgili Haberler

Antalyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'ye Ederson ve Oosterwolde müjdesi!
Antalyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'ye Ederson ve Oosterwolde müjdesi! Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik mücadelenin hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Nottingham Forest maçında forma giyemeyen Ederson ve Oosterwolde takımla çalıştı.
Fenerbahçe Opet, ligde normal sezonu namağlup lider tamamladı
Fenerbahçe Opet, ligde normal sezonu namağlup lider tamamladı Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 108-78 yendi. Sarı lacivertliler ligin normal sezonunu namağlup lider tamamladı.
Fenerbahçe Medicana, sahasında set vermeden kazandı
Fenerbahçe Medicana, sahasında set vermeden kazandı Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.