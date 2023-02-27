Celtic, Rangers'ı yenerek İskoçya Lig Kupası'nı kazandı
Celtic, Rangers'ı Furuhashi'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek İskoçya Kupası'nı 21. kez müzesine götürdü.
"Old Firm" derbisine sahne olan İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic, Rangers'ı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Glasgow kentinin iki köklü futbol kulübü, Hampden Park'ta oynanan finalde karşı karşıya geldi.
Furuhashi'nin 44 ve 56. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Celtic, kupayı 21. kez müzesine götürdü.
27 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı takımı olan ancak 2011'den beri kupayı alamayan Rangers'ın golünü ise 64. dakikada Morelos kaydetti.
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