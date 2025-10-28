Celtic'ten Brendan Rodgers kararı: Resmen açıklandı!

İskoçya ekibi Celtic, teknik direktör Brendan Rodgers ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Celtic, son olarak 26 Ekim tarihinde ligde Hearts'a 3-1 mağlup olmuştu.
İskoç devi, sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Kairat'a elenmişti.
