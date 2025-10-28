Cumhuriyet Gazetesi Logo
Celtic'ten Brendan Rodgers kararı: Resmen açıklandı!

Celtic'ten Brendan Rodgers kararı: Resmen açıklandı!

28.10.2025 09:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Celtic'ten Brendan Rodgers kararı: Resmen açıklandı!

İskoçya Ligi ekibi Celtic, 52 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İskoçya ekibi Celtic, teknik direktör Brendan Rodgers ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Celtic, son olarak 26 Ekim tarihinde ligde Hearts'a 3-1 mağlup olmuştu. 

İskoç devi, sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Kairat'a elenmişti.

İlgili Konular: #Celtic #iskoçya ligi #Brendan Rodgers

İlgili Haberler

Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım
Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım Celtic Futbol Kulübü Vakfı, Gazze'deki acil gıda ihtiyacını desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) 100 bin sterlin bağışlandığını açıkladı.
Celtic taraftarı yine sessiz kalmadı!
Celtic taraftarı yine sessiz kalmadı! "UEFA soykırıma ortak!" Celtic taraftarları, Braga ile oynadıkları maç öncesi İsrail'i men etmeyen UEFA'yı soykırıma ortak olmakla suçladı.
Celtic ve Kızılyıldız UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi... Galatasaray güldü!
Celtic ve Kızılyıldız UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi... Galatasaray güldü! Celtic ve Kızılyıldız'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ile birlikte temsilcimiz Galatasaray, ödül dağıtımında ek gelirin sahibi oldu.