Celtic ve Kızılyıldız UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi... Galatasaray güldü!

27.08.2025 09:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Celtic ve Kızılyıldız'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ile birlikte temsilcimiz Galatasaray, ödül dağıtımında ek gelirin sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı oynanan play-off rövanş maçları Galatasaray'a yaradı.

 

Galatasaray, Kairat'ın Celtic'i elemesiyle birlikte kasasına 320 bin Euro daha koydu.

 

CELTIC VE KIZILYILDIZ ELENDİ...

Sarı-kırmızılılar, Pafos'un Kızılyıldız karşısında tur atlamasıyla bir 320 bin Euro daha kazandı.

 

Galatasaray, play-off'taki gecenin sonuçlarının ardından 640 bin Euro kasasına koydu.

 

Kairat ve Pafos'un, rakiplerini elemesi Şampiyonlar Ligi'nde ödül dağıtımını etkiledi.

İki ekibin katsayısı düşük olduğundan, diğer takımların katsayı sıralamasındaki pozisyonu değişti ve Galatasaray, iki maçın sonucundan 640 bin Euro kazandı.

