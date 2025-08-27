Pafos UEFA Şampiyonlar Ligi'nde: Tarihinde bir ilk...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 09:32:00
Pafos, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Kızılyıldız ile 1-1 berabere kalarak lig aşamasına yükselen takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Pafos, sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.

Kızılyıldız, 60. dakikada Mirko Ivanic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Pafos, 89. dakikada Jaja'nın golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Bu sonucun ardından deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Pafos, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Kızılyıldız, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Pafos, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos, daha önceki turlarda da Maccabi Tel Aviv Dynamo Kiev'i saf dışı bırakmıştı.

